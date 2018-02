Serbien will Friedensstifter auf dem Balkan werden

... weil sie die Leute interessiert ...

Seit fünf Jahren predige ich landauf, landab und lassen Sie mich die Position der Republik Serbien kristallklar darlegen: Wir unterstützen die territoriale Integrität von Bosnien! Stopp! Wir unterstützen die Integrität der Republika Srpska innerhalb von Bosnien-Herzegowina im Rahmen des Dayton-Vertrages. Wenn man innerhalb von Bosnien irgendetwas ändern möchte, dann ist es einzig die Angelegenheit der drei Nationen, die in Bosnien leben. Wir haben keine anderen Interessen als Friede und Stabilität in der Region und dass sich die Serben und andere in Bosnien sicher fühlen. Mein wirkliches Interesse möchte ich hier den Österreichern darlegen: Ich werde nicht lockerlassen, dass wir in der Region eine echte gemeinsame Wirtschaftszone gründen. Wenn Sie wollen, können Sie es eine "kleine EU am Westbalkan" nennen. Das wird vielleicht einigen nicht gefallen, aber das stört mich nicht. Wir brauchen die gleichen Zollsätze, die gleichen Subventionen für ausländische Investoren. Wir brauchen hier einen Binnenmarkt zwischen unseren Ländern. Stellen Sie sich einmal vor, was ein gemeinsamer Markt am Balkan alles bewerkstelligen könnte! Albaniens Regierungschef Edi Rama stimmt mir zu. Statistiker haben errechnet, dass wir sieben Prozent des Wirtschaftsaufkommens allein dadurch verlieren, dass unsere Lkw an den vielfältigen Grenzen stecken bleiben. Auch die Auswanderung aus unseren Ländern würde sich verringern.