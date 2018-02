Immer mehr Urlauber gehen jetzt auf Nummer sicher

Insbesondere die Ticketprobleme rund um die Air-Berlin- bzw. Niki-Pleite sorgten für einen Zuwachs. Ob Konkurs, Krankheit oder Unfall – ohne Reiseschutz schaut man durch die Finger. Im letzten Jahr stieg jedenfalls die Zahl der Versicherten auf 80 Prozent an. 2016 war noch jeder vierte Urlauber "ohne" unterwegs. Allein im Jänner legten die Versicherungsabschlüsse in diesem Bereich um 40 Prozent zu, so Reinhold Baudisch vom Online-Portal durchblicker.at.