Landbauer wird nicht Mitglied der NÖ-Regierung!

Parteiengespräche haben am Donnerstag begonnen

Wer dem Ruf Niederösterreichs schade, "kann für mich kein Partner sein", so Mikl-Leitner. Die nunmehrige Entscheidung der FPÖ begrüße sie. Dadurch konnten am Donnerstag neben der SPÖ auch mit den Freiheitlichen Gespräche über ein mögliches Arbeitsübereinkommen aufgenommen werden. Das Gespräch mit der SPÖ sei "sehr konstruktiv" gewesen, der "Wille zur Zusammenarbeit" sei da, sagte die Landeshauptfrau. Daher werde in weiterer Folge auch über ein mögliches Arbeitsübereinkommen gesprochen werden. Ebenso "konstruktiv" sei das Gespräch mit der FPÖ verlaufen.