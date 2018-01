Waldhäusl stünde als FPÖ-Landesrat zur Verfügung

FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer dürfte wegen der NS-Liedgut-Affäre in seiner Burschenschaft endgültig aus dem Rennen um den Sitz in der niederösterreichischen Landesregierung sein, den die Partei am Sonntag geholt hatte. Laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird es mit Landbauer "keine Zusammenarbeit in der Landesregierung geben".