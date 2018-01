Mikl-Leitner: „Richtige Schritte der Regierung“

Zu den Parteiengesprächen in Niederösterreich, die am Donnerstag beginnen, merkte Mikl-Leitner an, dass sie sich vergangene Woche "klar vor das Land gestellt" habe. Ihre gehe es um Gesprächsfähigkeit und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. "Was ist gut fürs Land und was ist schlecht fürs Land" seien die Maßstäbe. Danach werde sie "die Möglichkeiten der Zusammenarbeit für Niederösterreich ausloten", kündigte die Landeshauptfrau an.