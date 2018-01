Schwere Vorwürfe gegen FPÖ-NÖ-Spitzenkandidat

Vilimsky: "Falter will Kandidaten anpatzen!"

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky ortete in dem Bericht einen Versuch auf die Wahl in Niederösterreich einzugreifen. „Es ist mehr als durchsichtig, wenn das linksextreme Wiener Nischenmagazin „Falter“ unseren untadeligen niederösterreichischen Kandidaten Udo Landbauer anpatzen will, indem man ihm die Mitverantwortung für eine 20 Jahre alte Geschichte andichten möchte" so der 51-Jährige. Wer Landbauer kenne, wisse, dass er mit Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Totalitarismus nicht das Geringste zu tun habe, führte Vilimsky in der Aussendung weiter aus.