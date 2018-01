Gewalt in Games führt nicht zu realer Gewalt

Macht die immer realistischere Gewaltdarstellung in Computerspielen Gamer zu potenziellen Gewalttätern? Dieser Frage sind Forscher der britischen Universität York in einer Studie auf den Grund gegangen. Das Ergebnis: Was wir in Computerspielen tun, führt nicht automatisch dazu, dass wir uns im realen Leben auch so verhalten.