„Hat Intel jemand gesagt, dass sie irre sind?“

Linus Torvalds, der Erfinder des freien Betriebssystems Linux, nimmt sich angesichts des Eklats um Sicherheitslücken in Intel-Prozessoren kein Blatt vor den Mund und übt scharfe Kritik am Chipgiganten aus den USA. Die Patches, mit denen Intel die „Meltdown“-Lücke abdichten will, seien „völliger Mist“ und keine echte Lösung für die aktuellen Probleme. In einer erbosten Mail poltert Torvalds: „Hat eigentlich schon irgendjemand mit ihnen geredet und ihnen gesagt, dass sie völlig irre sind?“