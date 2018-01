WhatsApp-Poesie wird zur Plage: Google greift ein

Bei jedem Dritten wird der Speicherplatz knapp

Der Nebeneffekt von so viel Zuneigung: Bei jedem dritten Smartphone-Nutzer in Indien ist durch die vielen Bildchen der Speicherplatz knapp. Zum Vergleich: In den USA plagen nur jeden zehnten Nutzer Speicherplatzprobleme – wohl auch, weil in Indien eher günstige Geräte mit wenig Speicher in Umlauf sind, während sich westliche Nutzer kapazitätsstärkere Geräte leisten können. Der chronische Speicherplatzmangel in Indien hat sogar Google auf den Plan gerufen: Der Internetriese hat das WhatsApp-Treiben mit Interesse verfolgt und jüngst eine App entwickelt, die alte „Guten Morgen“-Nachrichten mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt und löscht.