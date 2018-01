Linzer Forscher holen Hände in Virtuelle Realität

In ihrer momentanen Ausführung benötigen die Sensoren noch verhältnismäßig starke Magnetfelder und funktionieren nur in der Umgebung eines Permanentmagneten. Indem sie die Empfindlichkeit noch weiter verbessern, wollen die Forscher in Zukunft jedoch Sensoren entwickeln, die auch im schwachen Erdmagnetfeld funktionieren. So wäre es möglich, Handbewegungen an jeder beliebigen Position im Raum zu erfassen, was die Anwenderfreundlichkeit eines fertigen Produkts noch deutlich erhöhen könnte.