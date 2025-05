Biker (26) jagte Dieb bis über Landesgrenze hinaus

Auslieferung nach Österreich folgt

Für den Lenker des Klein-Lkw, einen 33 Jahre alten Polen, klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen. Der Verdächtige sitzt derzeit in Tschechien in Haft. Eine Auslieferung sei in Vorbereitung, hieß es, und solle in den kommenden Tagen erfolgen. Weitere Ermittlungen, etwa zu Mittätern, sind im Gange.