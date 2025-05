US-Zölle: Australien ruft Mel Gibson zu Hilfe

Gibson-Produktion in Italien wäre auch betroffen

Nun hoffen die australischen Studios auf Oscar-Preisträger Gibson, der Trump als „Hollywood-Botschafter“ beratend zur Seite steht. „Hoffentlich sagt Mel Gibson, einer von Trumps Beratern in diesem Bereich, dem Präsidenten, dass das eine dumme Idee ist“, sagte Kate Carnell, Vorsitzende des Branchenverbands Screen Producers Australia, in einem Interview. Gibson plant laut Branchenmedien, heuer einen Film in Italien zu drehen. Auch dieser wäre von den US-zölle betroffen.