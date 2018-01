Diese Jobs sind durch „Kollege Roboter“ bedroht

Horror-Studien meinen, dass in den USA 47 Prozent der Arbeitnehmer ersetzbar sind. Bei uns rechnen Wirtschaftsforscher vom IHS mit immerhin neun Prozent oder 360.000 Beschäftigten, die in den nächsten zehn bis 20 Jahren wegrationalisiert werden könnten. Das ist dramatisch, andererseits aber nur die beschleunigte Fortsetzung der Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten.