Jeder 8. Erstklassler für Schule nicht geeignet

„Kann ein Kind einzig und allein nicht ausreichend Deutsch, kommt es in die reguläre Klasse und erhält zusätzlich einen Intensivsprachkurs“, erklärt Matthias Meissner vom Wiener Stadtschulrat. Umgekehrt könne auch ein Inländer in der Vorschulklasse landen, wenn er mehrere Schwächen aufweist und er deshalb dem regulären Unterricht nicht folgen kann. Die 17.500 Schüler werden auf 279 öffentliche und private Einrichtungen aufgeteilt.



Das neue Schuljahr startet am 3. September. Kinder, die im Herbst geboren worden sind, haben die Möglichkeit, schon mit fünfdreiviertel Jahren eingeschult zu werden, sofern sie die entsprechenden Aufnahmeverfahren positiv bestehen können.