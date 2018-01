Israel freut sich über Besucherrekord

Im Jahr 2017 besuchten so viele Touristen wie nie zuvor das "Heilige Land der Bibel". 3,6 Millionen Besucher wurden gezählt und damit um 25 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Den Zuwachs von somit rund 700.000 Besuchern führt man auf 18 neue Strecken zum Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv, aber auch auf mehr Flüge nach Eilat am Roten Meer, zurück.