Apple entschuldigt sich und macht Akku günstiger

In den USA werde ein nötiger Batteriewechsel außerhalb der Garantiezeit beim iPhone 6 und späteren Modellen bis Ende kommenden Jahres 29 statt 79 Dollar kosten, kündigte Apple am Donnerstag an. Preise für Europa gab es zunächst nicht. Der Konzern versprach zudem, Anfang kommenden Jahres ein Update für sein Mobil-Betriebssystems iOS zu veröffentlichen, das Nutzern mehr Informationen über den Zustand der iPhone-Batterie geben soll.