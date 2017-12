Dieser Filter frisst den Feinstaub aus der Luft!

Die Logik der Entwickler lautet: Rüstet man das Filtersystem nach, entweichen aus dem Abgasstrang des älteren Fahrzeugs zwar keine reineren Emissionen als zuvor, allerdings hat das Fahrzeug dann eine bessere Gesamt-Emissionsbilanz. Würden in Zukunft nicht nur die Abgase am Auspuff, sondern alle Emissionen zu Buche schlagen, könnte das dafür sorgen, dass die Schadstoff-Norm eine Stufe nach oben rückt. So könnten etwaige Fahrverbote womöglich abgewendet werden. Ganz verstecken lässt sich das Filtersystem unter dem Fahrzeugboden übrigens nicht, was die Ästhetik des Autos leicht beeinträchtigen kann.