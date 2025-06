Magnum verlost Taschen voller Eisgenuss!

Zur Feier von 35 Jahren Eisgenuss in Österreich verlost Magnum gemeinsam mit der „Krone“ 5 exklusive Genuss-Taschen, gefüllt mit den neuen Magnum bonbons sowie den revolutionären Sorten Utopia Double Hazelnut und Double Cherry. Und das ist erst der Anfang: Denn am 3. und 4. Juli verwandelt sich die Ovalhalle im MuseumsQuartier Wien in einen Pop-up Store der Extraklasse – der Genuss, Design und Kreativität auf ein neues Level hebt. Der Eintritt sowie alle Eis-Kreationen sind kostenlos (solange der Vorrat reicht).