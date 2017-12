Amazons Alexa hat ein viel offeneres Ohr

Demnach aktivierte sich der Sprachassistent bereits ungewollt, wenn die Testpersonen "Alexander" anstelle von "Alexa" am Satzanfang verwendeten, aber auch, wenn ähnlich klingende Worte mitten im Satz genutzt wurden – etwa bei der Aussage "Ich möchte unbedingt Urlaub am Amazonas machen". In Einzelfällen habe die Assistentin auch auf starke Abwandlungen wie "komm Peter" statt "Computer" reagiert, so die Verbraucherzentrale. Dies zeige, dass Alexa auch ganz alltägliche Gesprächsinhalte aufzeichnen könne, die gar nicht für sie bestimmt seien.