Amazon wirft Autorin Ferrante aus Sortiment

"Amazon ist nicht ein Unternehmen wie jedes anderes. Es könnte in Zukunft der einzige Büchervertreiber sein", so der Verleger Sandro Ferri, Eigentümer von e/o. Die Gefahr sei, die Gewinnmargen der kleinen Verleger immer mehr zu reduzieren. Der Verlag betonte, dass in Italien zwischen 2010 und 2015 288 Buchhandlungen geschlossen haben.