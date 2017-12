Magic Leap One: Spacige AR-Brille enthüllt

Über dessen technisches Innenleben hüllt sich das Unternehmen nach wie vor in Schweigen, doch Design und Konzept sehen vielversprechend aus. So ist die Brille nicht nur deutlich leichter und somit – vermutlich – angenehmer zu tragen als aktuelle AR-Headsets, auch sonst wurde offenbar großer Wert auf Mobilität gelegt. Ihre Bilder bekommt die Brille nämlich per Kabel von einem Mini-Rechner, der sich an Hose bzw. Gürtel befestigen lässt – und damit Erinnerungen an einen Discman weckt. Drahtlos dagegen der Controller, der über ein Touchpad verfügt, Gestensteuerung unterstützt und haptisches Feedback geben soll.