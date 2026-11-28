Next Player Injured
Concerns for ÖFB star Laimer: “It doesn’t look good!”
No matter where you look at FC Bayern, there are injured players everywhere—and now Konrad Laimer, Austria’s workhorse in the Munich jersey, is also in danger of being sidelined!
In Hamburg, the Bayern squad—weakened by absences, including Harry Kane—dominated the game, but failed to create any clear-cut chances. Shortly before halftime, Bayern captain Joshua Kimmich was shown a red card for a violent tackle.
That was one reason why the visitors couldn’t build any real pressure after the break and ended their third competitive match in a row without a win.
“It doesn’t look good!”
To make matters worse, Konrad Laimer also got injured: The Salzburg player, who came on as a substitute in the 52nd minute, had to leave the field again in the 89th minute, apparently due to an ankle injury.
A precise diagnosis is still pending; coach Vincent Kompany commented on DAZN: “It doesn’t look good!”
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