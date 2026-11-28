German-based player
Tough Break! ÖFB National Team Player Out Long-Term Due to Injury
Disappointing news from one of our players in Germany: Yanik Spalt, who had recently been gaining more attention and playing time, will be sidelined for the coming weeks!
The 19-year-old, who plays for VfB Stuttgart, sustained the injury during the recent Champions League match against Inter Milan; he has now been diagnosed with a hip flexor injury—forcing him to sit out for at least four weeks...
Although Spalt, who hails from Vorarlberg, had limped—more with difficulty than anything else—to the Stuttgart team bus after the match in Milan, there had certainly been some hope that the injury might not be as serious as feared. Those hopes have now been dashed following more detailed examinations in Stuttgart...
The 2026 soccer season is thus over for the rising star, who made his debut for Stuttgart’s Bundesliga team in September and also played in the Champions League in November. Spalt had also recently made his first appearance for the Austrian national team—the youngster came on as a substitute shortly before the end of the 1-1 draw against Israel...
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