Bei der „Krone“-Herzensmensch-Gala standen Tirolerinnen und Tiroler im Mittelpunkt, die sonst immer das Wohl anderer voranstellen. Beim Abend im Innsbrucker Landhaus ging sowohl den Geehrten als auch den Gästen das Herz auf ...
Die große Bühne war für viele Herzensmenschen Neuland, meist bemühen sie sich im Stillen, über viele Jahre und mit großer Selbstverständlichkeit um ihre Mitbürger.
„Sie sind Menschen, die Hoffnung geben – und das Gefühl, dass alles gut wird“, rief LH Anton Mattle den Herzensmenschen zu. Mattles Wunsch: Die Ehrung möge ein Motivationsschub sein, diese großartige Arbeit auch in Zukunft weiterhin zu leisten.
Eine Gala als großes Dankeschön
Die Alltagshelden waren aus verschiedenen Bezirken mit bis zu neun Begleitern zur Gala gekommen und erzählten auf die einfühlsamen Fragen von Moderatorin und „Krone“-Redakteurin Nicole Sehabi, wie sie das Leben anderer bereichern. „Wir freuen uns, diesen Menschen mit dieser heutigen Gala ein Dankeschön übermitteln zu können“, blickte „Tiroler Krone“-Chefredakteur Claus Meinert in die festlich gestimmte Runde.
Viel Zeit, Herzblut und Zusammenhalt nötig
Neben dem Land Tirol ist auch Spar ein Partner bei dieser Idee. Marketingleiterin und Jurymitglied Barbara Moser betonte: „Jeder, der sich ehrenamtlich engagiert, weiß um die viele Zeit, das Herzblut und den Zusammenhalt, der immer dahintersteckt.“
Auf die Lage in unserer Gesellschaft spielte Jurymitglied und Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb an: „Die Zeiten sind leider von negativen Schlagzeilen dominiert. Es ist aber wichtig, dass auch gute Geschichten geschrieben werden.“
Wunderbares Land, aber manche ...
Dem stimmte Herbert Peer, Jurymitglied und Koordinator bei „Netzwerk Tirol hilft“, zu: „Tirol ist ein wunderbares Land, das erleben wir jeden Tag. Aber es gibt auch bei uns Menschen, die durch den Rost fallen.“
Die Geehrten, ausgewählt unter rund 50 Nominierten, freuten sich über ein Holz-Herz (zur Verfügung gestellt von ProHolz), einen Geschenkskorb von Spar und einen 500-€-Gutschein. Mehr aber noch über die Wertschätzung, die ihnen an diesem Abend widerfuhr.
Herzensmensch Sonja Anker-Wechselberger
„Es geht alles“, sagte Sonja Anker-Wechselberger zur Frage, wie sie fünf Kinder (davon zwei mit Behinderung) und weitere schwere Aufgaben meistert. Denn der Herzensmensch aus dem Bezirk Kitzbühel ist selbst vor zwei Jahren an Krebs erkrankt, zusätzlich begleitete sie ihre ebenfalls schwerkranke Schwester bis zu deren Tod. Auch eine weitere Schwester bedarf häufig ihrer unermüdlichen Hilfe. „Schön, aber auch ungewohnt“, fand Sonja den Auftritt im Landhaus.
Herzensmensch Barbara Ditterich
Nicht einmal Ärzte wissen oft auf Anhieb Bescheid, wenn es um das KAT6A-Syndrom geht. Die seltene Krankheit kommt weltweit nur rund 700-mal vor, in Österreich sind es elf Fälle. Barbara Ditterich (hier mit LH Mattle und „Tiroler Krone“-Chefredakteur Claus Meinert) setzt sich seit Jahren für den Verein Zebrakinder ein und schafft damit Aufmerksamkeit für diese Erkrankung. Ihr größter Wunsch ist, dass die Forschung intensiviert wird, damit Patienten in Zukunft mehr Hoffnung haben.
Herzensmensch Renate Magerle
Wenn Frauen in Not sind, führt der Weg häufig zu Renate Magerle und ihrem Mädchen- und Frauenberatungszentrum Bezirk Kitzbühel. Von Beratung in finanziellen Fragen bis hin zu Notwohnungen reicht die Hilfe. Renate (links, mit Barbara Moser von Spar) freut sich, wenn sie Frauen die Angst nehmen könne. Auf der Bühne erinnert sie an schwierige Anfänge. So meinte ein Bürgermeister einst, dass die „Weiberleut“ eben „g’scheit tun“ müssten, dann gäb’s weniger Probleme.
Herzensmensch Elisabeth Knitel
Ob Seniorencafé, Bücherei, Dorfmuseum oder sogar beim Austeilen der Kommunion – Elisabeth Knitel (Bezirk Reutte) packt überall an. Ihr Motto wurde insgeheim zum Motto des ganzen Abends: „Die geschenkte Freude kehrt später ins eigene Herz zurück.“
Herzensmensch Helmut Zander
Helmut Zander (InnsbruckLand) – hier mit Moderatorin Nicole Sehabi – stellte den Verein „kostenlose Nachhilfe für sozial Bedürftige“ auf die Beine, weil er als Pensionist nicht untätig sein wollte. Nun sind es bis zu 80 Freiwillige, die für Schülerinnen und Schüler aktiv sind. Rund 2 Millionen Euro an Nachhilfekosten wurden bisher erspart und fast 3000 Jugendliche betreut.
Herzensmensch Carla Kolb-Pederzolli
Dreimal war Carla Kolb-Pederzolli schon selbst betroffen, trotzdem gibt sie mit ihrem Verein „Frauenselbsthilfe gegen Krebs“ (Innsbruck-Land) anderen Patientinnen Hoffnung. „Jeder, der eine solche Diagnose erhält, ist seelisch gebrochen“, lautet die Erfahrung der Geehrten, daher sei jede Zuwendung nötig. Schwimmen oder Malen bringt Abwechslung und andere Gedanken: „Wir können auch lachen!“
Herzensmenschen Familie Fankhauser
Diana, Lukas, Beatrix und Sandra Fankhauser (Bezirk Schwaz) leben für die Wasserrettung, daheim dreht sich fast alles um Einsätze, Übungen und vieles mehr. Da kann das Abendessen schon einmal zur Vereinssitzung werden. Das größte Anliegen der Fankhausers: Wissen weitergeben, Kinder müssen schwimmen können!
Herzensmensch Frizzey Greif
Wenn Frizzey Greif und Christine Jarosch in Nepal sind, fliegen ihnen alle Herzen zu – auch dank Musik. Denn viele Kinder in den immer wieder besuchten Dörfern kennen bereits die Lieder! Das Paar aus dem Bezirk Landeck eröffnet in Nepal bald die zehnte Schule, rund 100.000 Menschen habe man geholfen. „Es lässt uns im Herzen nicht mehr los“, sagt das engagierte Duo. Motto: „Wir können nichts mitnehmen, aber Positives hinterlassen.“
Herzensmensch Susanne Schöllenberger
Mit dem Verein „Schritt für Schritt“, den sie 2009 mit betroffenen Eltern ins Leben rief, unterstützt Susanne Schöllenberger schwer beeinträchtigte Kinder und deren Eltern. Der Lilienhof (Bezirk Kufstein) ist für viele eine Heimat geworden. „Viele freuen sich richtiggehend auf die dortigen Therapien“, strahlte Schöllenberger im Interview.
Es war ein sehr berührender und bewegender Abend, unsere Herzensmensch-Gala am Freitag im Landhaus. Mit dem Land Tirol und Spar haben wir jene Menschen zwischen Holzgau und Kufstein vor den Vorhang geholt, die das ganze Jahr meist im Verborgenen arbeiten. Und ohne die Tirol nicht das Land wäre, das es eben ist: Ein Herzliches. In Zeiten, in denen die Putins und Trumps dieser Welt uns täglich negative Schlagzeilen bescheren, ist es umso wichtiger, das Positive hervorzuheben. Diese positive Energie war bei der Gala ganz fest spürbar. Jeder und jede der Geehrten hat in einem bestimmten Bereich Gutes getan für andere und so für herzliche Momente gesorgt. Auch Tränen sind geflossen, Tränen der Freude. Der Abend war ein starkes Zeichen dafür, dass Tirol ein herzliches Land ist! Und uns als „Krone“ ist es wichtig, nicht nur zu berichten, was Tag für Tag im Land geschieht, sondern auch jene vor den Vorhang zu holen, die das Land positiv gestalten! Allen ein ganz großes Vergelt’s Gott!
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