Es war ein sehr berührender und bewegender Abend, unsere Herzensmensch-Gala am Freitag im Landhaus. Mit dem Land Tirol und Spar haben wir jene Menschen zwischen Holzgau und Kufstein vor den Vorhang geholt, die das ganze Jahr meist im Verborgenen arbeiten. Und ohne die Tirol nicht das Land wäre, das es eben ist: Ein Herzliches. In Zeiten, in denen die Putins und Trumps dieser Welt uns täglich negative Schlagzeilen bescheren, ist es umso wichtiger, das Positive hervorzuheben. Diese positive Energie war bei der Gala ganz fest spürbar. Jeder und jede der Geehrten hat in einem bestimmten Bereich Gutes getan für andere und so für herzliche Momente gesorgt. Auch Tränen sind geflossen, Tränen der Freude. Der Abend war ein starkes Zeichen dafür, dass Tirol ein herzliches Land ist! Und uns als „Krone“ ist es wichtig, nicht nur zu berichten, was Tag für Tag im Land geschieht, sondern auch jene vor den Vorhang zu holen, die das Land positiv gestalten! Allen ein ganz großes Vergelt’s Gott!