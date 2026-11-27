Ein Wochenende in der Therme, ein Abendessen zu zweit oder ein Ausflug mit der ganzen Familie. Oft fängt ein gutes Geschenk mit etwas an, das man schon länger gemeinsam vorhat. Mit dem Steiermark Gutschein lässt sich aus diesem Vorhaben eine Einladung machen. Und wer beim Auspacken gern noch eine Kleinigkeit dazulegt, findet im Steiermark Shop Geschenke mit dem Grünen Herz.