Ein Wochenende in der Therme, ein Abendessen zu zweit oder ein Ausflug mit der ganzen Familie. Oft fängt ein gutes Geschenk mit etwas an, das man schon länger gemeinsam vorhat. Mit dem Steiermark Gutschein lässt sich aus diesem Vorhaben eine Einladung machen. Und wer beim Auspacken gern noch eine Kleinigkeit dazulegt, findet im Steiermark Shop Geschenke mit dem Grünen Herz.
Über 280 Gutscheinpartner in der Steiermark stehen zur Auswahl. Darunter sind Unterkünfte, Gastronomiebetriebe und Ausflugsziele. Wer sich nach ein paar Tagen Ruhe sehnt, kann den Gutschein etwa für einen Aufenthalt im Almwellness Hotel Pierer einsetzen. Für einen Nachmittag im warmen Wasser bietet sich die Aqualux Therme in Fohnsdorf an. Und wer lieber einen Tisch reserviert, kann zum Beispiel im Klöcherhof in Klöch einkehren. Welcher Ausflug daraus wird und wann er stattfindet, entscheiden die Beschenkten selbst. Die Partnerliste im Shop lässt sich nach Kategorien filtern. So findet man auch Betriebe in der eigenen Umgebung, bei denen man vielleicht schon länger einmal vorbeischauen wollte.
Per Post oder zum Ausdrucken
Den Steiermark Gutschein gibt es als Wertgutschein um 20, 50 oder 100 Euro per Post. In Graz kann man ihn auch bei Steiermark Tourismus oder bei Graz Tourismus abholen. Wer das Geschenk kurzfristig braucht, wählt online einen Betrag und ein Motiv, etwa Weihnachten, Genuss oder Wellness. Der fertige Gutschein kommt per E-Mail und lässt sich zu Hause ausdrucken. Dazu passt eine handgeschriebene Einladung mit einer ersten Idee für den gemeinsamen Tag.
Ein Grünes Herz zum Auspacken
Im Steiermark Shop gibt es auch Geschenke, die im Alltag Verwendung finden. Der Rucksack „Steirer-Packerl“ kommt mit auf die nächste Wanderung und hat genauso beim Stadtbummel seinen Platz. Der Schlüsselanhänger „Herz dabei“ ist ein kleines Mitbringsel, und mit einem Herz-Patch lässt sich die Lieblingstasche verzieren. Wer lieber etwas zum Anziehen schenkt, findet in der Kooperation mit Baron Filou T-Shirts und Hoodies mit dem Steiermark-Bären.
Aus dem Rucksack und einem Gutschein wird zum Beispiel ein Geschenk für jemanden, mit dem man im Frühling wieder loswandern möchte. In die Seitentasche passt ein Zettel mit dem ersten Tourenvorschlag. Ein passender Gutscheinpartner für die Einkehr danach lässt sich gemeinsam aussuchen. Und wer zu Weihnachten schon an ein ruhiges Jännerwochenende denkt, kann mit dem Gutschein gleich zwei mögliche Termine unter den Baum legen.
Die Steiermark muss man erlebt haben, so viel steht fest. Zum Glück lässt sie sich daher verschenken:
Die Steiermark Gutscheine bieten eine Fülle an Möglichkeiten zum Genießen, Verweilen und Entdecken – bei mehr als 280 Gutschein-Partnern.