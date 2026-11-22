So fransen Steigfelle beim Zuschneiden nicht aus

Wer seine Skitourenfelle selbst auf die Skibreite zuschneidet, sollte auf einige Kleinigkeiten achten, verrät Luisa Brandmair vom Tiroler Steigfellspezialisten Koch Alpin.

Richtig positionieren: Das Steigfell mittig auf dem Skibelag anbringen und glattstreichen.

Das richtige Werkzeug: Ein speziell versetzter Fellschneider hat den Vorteil, dass beim Zuschneiden automatisch die Stahlkanten des Skis frei bleiben. Das Fell muss dafür nicht extra versetzt werden.

In einem Zug schneiden: Den Fellschneider sauber ansetzen und möglichst ohne Unterbrechung entlang der Skikante durchziehen. Mehrmaliges Ansetzen kann zu unsauberen Schnittkanten führen.

Klinge reinigen: Nach dem Zuschneiden der ersten Seite unbedingt Klebereste und Fellhaare von der Klinge entfernen. Diese sammeln sich während des Schneidens an und können dazu führen, dass die Schnittkante ausfranst.

Zweite Seite zuschneiden: Erst mit der gereinigten Klinge die gegenüberliegende Seite ebenfalls in einem durchgehenden Zug schneiden.

Ein sauberer Zuschnitt sorgt dafür, dass die Stahlkanten frei bleiben und die Felle möglichst exakt an die Skitaillierung angepasst sind.