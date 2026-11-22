Bergretter, Alpinpolizisten, Bergführer, Tüftler und Tausende Bergsportbegeisterte: Tirol wird an diesem Wochenende zum großen Wohnzimmer der europäischen Bergsportszene. Die „Bergkrone“ hat sich auf der Alpinmesse Innsbruck umgesehen, Neuheiten entdeckt und mit den Menschen dahinter gesprochen.
Was die Alpinmesse Innsbruck seit Jahren so besonders macht ist, dass man alte Freunde trifft, neue kennenlernt, fachsimpelt über Bergabenteuer, Skitouren, diskutiert über Lawinenunfälle und bekommt mit etwas Glück sogar Dinge zu sehen, die erst in einem Jahr auf den Markt kommen. Genau das macht den Charme der Innsbrucker Alpinmesse aus.
Was 2006 mit dem Schwerpunkt alpine Sicherheit begann, hat sich innerhalb von zwei Jahrzehnten zu Europas größter Bergsportmesse mit Fachtagung entwickelt. Knapp 175.000 Besucher wurden seither gezählt, mehr als 230 Aussteller präsentieren heuer ihre Produkte. Und während andernorts so manche große Sportmesse an Bedeutung verliert, hat Innsbruck etwas geschafft, das sich nicht kaufen lässt: eine lebendige Gemeinschaft.
Polen zeigen Österreichern, wie man Ski präsentiert
Umso bedauerlicher ist es, dass zahlreiche heimische Skimarken heuer durch Abwesenheit glänzen. Ausgerechnet im Land der Skifahrer überlässt man damit internationalen Mitbewerbern wie Black Crows aus Frankreich oder Majesty aus Polen die große Bühne.
Dass auch die Polen hervorragende Ski bauen können, weiß Andreas Grasl vom Innsbrucker Unternehmen Koch Alpin, das den Vertrieb von Majesty für Österreich und Deutschland übernommen hat. Die 2007 gegründete Marke hat ihre Wurzeln in der Tatra, entwickelt und fertigt ihre Ski bis heute in Polen. Bevor die Tiroler den Vertrieb übernahmen, überzeugten sie sich laut Andi persönlich von der Qualität der Produktion. Andi: „Eigenständiges Design, handwerkliches Können und eine ausgeprägte Leidenschaft für den Skisport zeichnen die Polen aus.“
Steirische Technik für die Schweizer Armee
Wie viel alpine Innovationskraft nach wie vor in Österreich steckt, zeigt hingegen der steirische Lawinensicherheitsspezialist PIEPS. Seit mehr als einem halben Jahrhundert entwickeln die Steirer Lawinenverschüttetensuchgeräte und der Markenname wurde längst zum Synonym für eine ganze Produktgruppe, ähnlich wie Tempo beim Taschentuch.
Heli Mittermayer berichtet der „Bergkrone“ nicht ohne Stolz, dass „neben dem Bundesheer in Österreich, der Bundeswehr in Deutschland mittlerweile sogar die Schweizer Armee mit Geräten von PIEPS ausgestattet wurde.“ Das PRO IPS bietet eine Suchstreifenbreite von 80 Metern und kann bei der Suche die Signale zweier Antennen gleichzeitig verarbeiten.
Entwickelt werden die Lawinen-Sicherheitsprodukte im steirischen Lebring, produziert wird laut Heli in Graz. Und eines verriet uns Heli schon vorab voller Stolz: „Für die kommende Wintersaison befindet sich bereits ein weiteres, spannendes und innovatives LVS-Gerät in Vorbereitung.“
Ausreden, die immer weniger wiegen
Auch beim französischen Lawinensicherheitsspezialisten ARVA wird getüftelt. David Schäffler vom österreichischen Vertrieb Sail & Surf demonstriert eindrucksvoll, wie leicht Sicherheitsausrüstung mittlerweile sein kann. „Der 30 Liter große Lawinenairbagrucksack PLUME wiegt inklusive Airbagsystem und Carbonpatrone gerade einmal 1450 Gramm“, so David. Mit LVS-Gerät, Schaufel und Sonde lässt sich laut dem Bergsport-Spezialisteneine komplette Lawinennotfallausrüstung mit rund 2,2 Kilogramm zusammenstellen.
Das Argument, die Sicherheitsausrüstung sei zu schwer, zieht damit immer weniger. Und David erinnert daran, dass „auch der kurze Abstecher von der präparierten Skipiste ins freie Gelände gefährlich werden kann.“
Schlafen am Berg wie im eigenen Bett
Warum muss ein Schlafsack eigentlich ein Sack sein? Dieser Frage haben sich die Entwickler des amerikanischen Schlafsystems Zenbivy angenommen, das von Koch Alpin europaweit vertrieben wird. Luisa Brandmair demonstriert uns das Prinzip: „Ein auf der Isomatte befestigtes Unterteil wird mit einer Daunendecke kombiniert. So kann man sich nachts drehen und wenden, ohne sich im Schlafsack einzuwickeln.“
Doch die Innsbrucker sind nicht nur Vertriebsspezialisten. Ihr Herzstück sind die selbst produzierten contour-Skitourenfelle. Heuer gibt es sogar eine limitierte Sonderedition im LEO-Look. Dahinter steckt eine Weiterentwicklung der Klebetechnologie, die das Handling der Felle erleichtern soll.
So fransen Steigfelle beim Zuschneiden nicht aus
Wer seine Skitourenfelle selbst auf die Skibreite zuschneidet, sollte auf einige Kleinigkeiten achten, verrät Luisa Brandmair vom Tiroler Steigfellspezialisten Koch Alpin.
Richtig positionieren: Das Steigfell mittig auf dem Skibelag anbringen und glattstreichen.
Das richtige Werkzeug: Ein speziell versetzter Fellschneider hat den Vorteil, dass beim Zuschneiden automatisch die Stahlkanten des Skis frei bleiben. Das Fell muss dafür nicht extra versetzt werden.
In einem Zug schneiden: Den Fellschneider sauber ansetzen und möglichst ohne Unterbrechung entlang der Skikante durchziehen. Mehrmaliges Ansetzen kann zu unsauberen Schnittkanten führen.
Klinge reinigen: Nach dem Zuschneiden der ersten Seite unbedingt Klebereste und Fellhaare von der Klinge entfernen. Diese sammeln sich während des Schneidens an und können dazu führen, dass die Schnittkante ausfranst.
Zweite Seite zuschneiden: Erst mit der gereinigten Klinge die gegenüberliegende Seite ebenfalls in einem durchgehenden Zug schneiden.
Ein sauberer Zuschnitt sorgt dafür, dass die Stahlkanten frei bleiben und die Felle möglichst exakt an die Skitaillierung angepasst sind.
Italiener können längst mehr als nur Bergschuhe
Dass La Sportiva hervorragende Berg- und Kletterschuhe baut, wissen Alpinisten seit Jahrzehnten. Doch die Italiener aus dem Fleimstal stellen sich immer breiter auf. Simon Kreutz, der sich im deutschsprachigen Raum um den Vertrieb kümmert, zeigt uns die Lumina-Daunenjacken.
In drei unterschiedlichen Wärmeklassen erhältlich, sollen die extrem gut komprimierbaren Jacken vor allem dort ihre Stärken ausspielen, wo jedes Gramm im Rucksack zählt – etwa beim Klettern in langen Alpinrouten. Jana durfte die Lumina gleich ausprobieren und zeigte sich begeistert.
Schweizer Marke setzt auf österreichisches Handwerk
Vom Mountainbike über den Tourenski bis hin zur Skibrille: Kaum eine andere Sportmarke deckt mittlerweile ein so breites Spektrum ab wie Scott. „Wir statten den Sportler von Kopf bis Fuß aus – und das an 365 Tagen im Jahr“, erklärt Hannes Wille, Geschäftsführer von Scott Österreich. Für ihn ist die Innsbrucker Alpinmesse traditionell der Startschuss in die Wintersaison.
Was allerdings nur wenige Wintersportler wissen: Die Skibrillen der Schweizer Sportmarke werden nach wie vor im oberösterreichischen Mattighofen produziert. Ein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Österreich, das angesichts der zunehmenden Verlagerung von Produktionsstätten nach Fernost keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und auch die Kunden würden laut Hannes wieder verstärkt darauf achten, woher ihre Ausrüstung kommt.
Neben dem Wintersport und dem Fahrradgeschäft gewinnen auch die Bereiche Trailrunning und Outdoor zunehmend an Bedeutung. Zum Markenportfolio der Schweizer gehört seit rund 15 Jahren auch der italienische Bergschuhhersteller Dolomite, der sich mittlerweile erfolgreich im Outdoor-Lifestyle-Segment positioniert hat.
Dass Sommer- und Wintersport immer stärker miteinander verschmelzen, zeigt sich auch am Innsbrucker Messestand: Neben Skiern, Helmen und Skibrillen stehen die neuesten Mountainbikes der Schweizer. Denn für viele Bergsportler spielt die Jahreszeit längst keine entscheidende Rolle mehr, Hauptsache, es geht hinaus in die Berge.
Geheimnisvolle Schweizer
Besonders spannend wurde es beim Schweizer Skibindungsspezialisten Fritschi. Simon Weiler gewährte der „Bergkrone“ im Vertrauen einen exkluisven Blick auf eine neue Tourenbindung, die durchaus das Potenzial haben könnte, das Skitourengehen nachhaltig zu verändern.
Mehr dürfen wir derzeit allerdings noch nicht verraten. Auf den Markt kommen soll die Neuheit im Winter 2027/28.
Wenn der Rückenschutz um Hilfe ruft
Wie die Digitalisierung auch den Bergsport sicherer machen könnte, zeigt uns David Kunze aus Sachsen. Sein „Smart Protektor“ ist ein leichter, flexibler Rückenprotektor, der in der digitalen Variante mit Sensoren ausgestattet ist. Registriert das System einen heftigen Aufprall und reagiert der Sportler nicht auf die Warnmeldung, können über das Smartphone hinterlegte Notfallkontakte samt Standort verständigt werden.
Besonders interessant könnte diese Entwicklung für Alleinunterwegs-Sportler sein, egal ob beim Mountainbiken oder auf Ski.
Als Franz Klammer noch in der Hocke schwitzte
Bei all den Hightech-Neuheiten war es ausgerechnet ein Gerät aus den 1970er-Jahren, das den Besuchern besonders viel Spaß bereitete. Patrick Wibmer vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) hatte einen historischen und weltweit einmaligen Abfahrtssimulator mitgebracht, auf dem einst Generationen österreichischer, berühmter und erfolgreicher Skirennläufer trainierten.
Lange bevor Computer, Sensoren und digitale Trainingsanalysen Einzug in den Spitzensport hielten, wurde damit an Kraft, Gleichgewicht und der richtigen Abfahrtshocke gearbeitet. Auch Franz Klammers Generation trainierte mit dem Gerät. Heute soll es vor allem beim Nachwuchs die Begeisterung für den Skisport wecken. Der Tiroler Outdoor-PR-Profi Stefan Becker probierte das Gerät aus und wusste danach, was ein ordentlicher Ritt über die Kitzbühler Streif bedeutet.
Die wichtigste Ausrüstung steckt im Kopf
Bei aller Begeisterung für technische Entwicklungen darf freilich eines nicht vergessen werden: Kein noch so modernes LVS-Gerät, kein Lawinenairbag und keine innovative Skibindung ersetzen Erfahrung, Wissen und Hausverstand.
Genau deshalb ist das parallel stattfindende Alpinforum des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit so wertvoll. Unter dem Titel „Zwischen Risiko und Verantwortung“ beschäftigten sich Experten auch heuer wieder unter anderem mit Lawinenunfällen, dem Einfluss sozialer Medien und der Entscheidungsfindung am Berg.
Und genau darin liegt wohl auch das Erfolgsrezept der Innsbrucker Alpinmesse: Hier geht es nicht nur darum, was wir mit auf den Berg nehmen, sondern auch darum, was wir vom Berg mit nach Hause nehmen. Im besten Fall schöne Erinnerungen, neue Freundschaften und die Erkenntnis, dass das größte Abenteuer immer noch darin besteht, gesund heimzukommen.
Berg Heil.
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