Gut verstaut statt vollgestellt! Bei der Stauraumplanung im Wohnzimmer können kleine Entscheidungen einen großen Unterschied machen. Mit einer durchdachten Planung von XXXLutz lassen sich viele typische Fehler vermeiden.
1. Stauraum erst einplanen, wenn er bereits fehlt
Wie viel tatsächlich verstaut werden muss, zeigt sich manchmal erst mit der Zeit – etwa wenn zwei Haushalte zusammenziehen oder Kinder dazukommen. Werden dann einzelne Möbel nachgekauft, ist es oft schwierig, diese unterzubringen.
XXXLutz Lösung: Planen Sie voraus und bleiben Sie mit Wohnserien flexibel!
Beginnen Sie Ihre Stauraumplanung im Wohnzimmer möglichst früh und ermitteln Sie Ihren konkreten Bedarf:
Grundsätzlich muss nicht jeder freie Zentimeter sofort verplant werden. Denn viele modulare Wohnprogramme lassen sich später erweitern. Beachten Sie auch, dass die ausgestellten Wohnwände in den XXXLutz Filialen oft bewusst puristisch aufgebaut sind. Dabei sind weit mehr Varianten möglich: Zusätzliche Module, geschlossene Fronten oder stauraumstärkere Kombinationen lassen sich häufig individuell planen.
2. Nur an die klassische Wohnwand denken
Häufig wird der gesamte Stauraumbedarf in einer einzigen großen Wohnwand in der TV-Zone untergebracht. Gerade in kleineren Räumen kann das aber schnell schwer und massiv wirken.
XXXLutz Lösung: Beziehen Sie den gesamten Raum in die Stauraumplanung ein!
Zusätzlicher Stauraum kann beispielsweise durch Vitrinen, Sideboards, Highboards und Hängeelemente entstehen:
Einige Sofas oder Hocker verfügen sogar über integrierten Stauraum – solche multifunktionalen Möbel sind besonders praktisch und platzsparend. Wenn der Stauraum auf mehrere Bereiche verteilt wird, kann der Grundriss effizienter genutzt werden.
3. Das Gesamtbild nicht im Blick haben
Einzelne Möbel können für sich gut aussehen und zusammen trotzdem unruhig wirken. Das gilt besonders in offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereichen. Unterschiedliche Holzarten, Farben und Stilrichtungen konkurrieren schnell miteinander – ebenso wie zu viele offene Flächen und sichtbare Gegenstände. Hinzu kommt der Pflegeaufwand: Jede offene Fläche muss regelmäßig abgestaubt werden.
XXXLutz Lösung: Stimmen Sie Stauraum und Wohnstil aufeinander ab!
Farben, Holzarten und Materialien sollten von Anfang an zusammengedacht werden, und zwar übergreifend für Wohnbereich, Essecke und Küche. Dafür bieten sogar immer mehr Küchenhersteller abgestimmte Wohnprogramme an. Grundsätzlich funktioniert ein ausgewogener Stauraum-Mix am besten, damit die Einrichtung funktional und optisch aufgelockert zugleich ist. Geschlossene Fronten bringen Ruhe in den Raum und eignen sich für Dinge, die nicht ständig sichtbar sein sollen. Einzelne offene Flächen oder Vitrinen können dagegen gezielt Lieblingsstücke in Szene setzen.
4. Die Raumhöhe nicht ausnutzen
Gerade bei begrenzter Wohnfläche wird oft Platz verschenkt, wenn Stauraum ausschließlich in die Breite geplant wird. Gleichzeitig kann eine durchgehend hohe Schrankfront einen kleinen Raum schnell dominieren.
XXXLutz Lösung: Nutzen Sie die Raumhöhe gezielt – aber nicht durchgehend!
Eine hohe Stauraumlösung sollte zum Grundriss passen und den Raum nicht unnötig beschweren. Möchten Sie das vermeiden, können Sie beispielweise auf höhere Vitrinen, Regal- oder Mehrzweckschränke setzen. Unterschiedliche Höhen und bewusste gesetzte Unterbrechungen sorgen dafür, dass die Kombination trotzdem locker wird.
Planungs-Tipp: Eine 3D-Visualisierung im Rahmen der XXXLutz Stauraumberatung zeigt, wie massiv oder leicht eine geplante Kombination tatsächlich wirken wird. Das ist vor allem in kleinen oder anspruchsvollen Wohnzimmern hilfreich. Gleichzeitig lässt sich mit einer 3D-Planung überprüfen, ob Türen vollständig geöffnet werden können und ausreichend Bewegungsfläche bleibt.
5. Technik, Türen und Laufwege vergessen
Eine Stauraumlösung kann optisch perfekt aussehen und trotzdem im Alltag Probleme verursachen. Türen lassen sich nicht vollständig öffnen, Vorhänge stoßen an Hängeelemente oder Kabel müssen nachträglich sichtbar um Möbel herumgeführt werden.
XXXLutz Lösung: Planen Sie bauliche Gegebenheiten und Technik von Anfang an mit!
Berücksichtigen Sie bei der Stauraumplanung nicht nur das Design und die Möbelmaße, sondern insbesondere auch:
Viele moderne Möbelprogramme bieten Rückwandausschnitte und ein durchdachtes Kabelmanagement. Sind Maße und Positionen der technischen Anschlüsse vorab bekannt, lassen sich solche Details direkt in die Planung integrieren.
FAQ: Stauraumplanung im Wohnzimmer
Wie tief müssen Stauraummöbel sein?
Das hängt davon ab, was darin untergebracht werden soll. Für Aktenordner ist eine etwa 30 cm tiefe Vitrine beispielsweise meist nicht ausreichend. Rund 40 cm Korpustiefe sind dafür besser geeignet.
Kann ein Arbeitsplatz in eine Wohnwand integriert werden?
Ja. Bei geeigneten Systemprogrammen kann ein kleiner Arbeits- oder Bürobereich direkt in die Wohnlösung integriert werden. Dabei sollten neben ausreichendem Stauraum für Unterlagen auch Technik, Anschlüsse und Kabel von Anfang an mitgeplant werden.
Ist ein Hocker mit Stauraum immer eine gute Lösung?
Nicht unbedingt. Ein Hocker mit integriertem Stauraum kann praktisch sein, sollte im Grundriss aber einen festen Platz haben. Steht er dauerhaft im Laufweg oder mitten im Raum, kann er schnell mehr stören als nutzen.
Eignet sich ein offenes Regal als Raumteiler in kleinen Wohnungen?
Grundsätzlich ja, allerdings benötigt ein offenes Regal zusätzliche Stellfläche. Gerade in kleinen Räumen kann das schnell unpraktisch werden. Deshalb sollte zuerst geprüft werden, ob die Raumteilung den verfügbaren Platz sinnvoll nutzt oder andere Lösungen besser geeignet sind.
Was sollte ich zur XXXLutz Wohnzimmerplanung mitbringen?
Hilfreich sind ein möglichst genauer Raumplan sowie Wand- und Raummaße. Auch die Position von Steckdosen, Fenstern, Türen und deren Öffnungsrichtung, Vorhangschienen sowie Balkon- und Terrassentüren sollten bekannt sein.
Sollte ich den Raum vor der Stauraumplanung professionell vermessen lassen?
Vor allem bei raumhohen Lösungen oder schwierigen Raumsituationen kann ein professionelles Aufmaß sinnvoll sein. Dabei werden Raumhöhe, Wandverläufe und bauliche Besonderheiten exakt vermessen. Das ist besonders in Altbauten wichtig, weil Wände und Decken nicht immer vollkommen gerade verlaufen.
Fazit: Gute Stauraumplanung beginnt vor dem Möbelkauf
Eine passende Stauraumlösung entsteht dort, wo Bedarf, Raum und Einrichtungsstil sinnvoll zusammenspielen. Entscheidend ist, vorausschauend zu planen, vorhandene Flächen effizient zu nutzen und den gesamten Raum in das Stauraumkonzept einzubeziehen. Lassen Sie sich bei XXXLutz kostenlos und unverbindlich beraten und finden Sie gemeinsam mit den Einrichtungsexperten heraus, was am besten zu Ihrem Wohnzimmer, Ihrem Alltag und Ihrem Wohnstil passt. Jetzt Termin vereinbaren!