„Haben immer auf unsere eigene Kraft vertraut!“

Forschung, Wissen und Kultur

Beim morgendlichen Besuch im Stift Klosterneuburg wurde zuvor des Landespatrons gedacht: „Der Heilige Leopold hat immer das Miteinander in den Mittelpunkt gestellt, er steht für eine Politik des Ausgleichs und des Friedens“, so die Landeschefin. Mit Propst Anton Höslinger und Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner ging es um die Bedeutung von Wissen und Forschung – etwa am ISTA Klosterneuburg – den gesellschaftlichen Dialog und den Erhalt des kulturellen Erbes. Und auch die Kinder standen heuer wieder im Fokus: „Unsere Kinder brauchen Neugier, Freude am Lernen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und natürlich Menschen, die an sie glauben.“