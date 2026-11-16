Das Motto zum heurigen Landesfeiertag lautete: „Wissen schafft Zukunft. Wirtschaft gibt Zuversicht.“ Der Sonntag stand in Niederösterreich im Zeichen des Feierns – und dem Andenken des Landespatrons.
„Mit Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand selbstbewusst und mutig in die Zukunft!“ Anlässlich des Landesfeiertags am 15. November stellte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den „eigenständigen Weg Niederösterreichs“ ins Zentrum ihrer Festrede. Vor 40 Jahren hätten die Niederösterreicher mit ihrer Entscheidung bei der Volksabstimmung für eine eigene Landeshauptstadt Mut und Eigenständigkeit bewiesen. „Wir in Niederösterreich haben immer auf unsere eigene Kraft vertraut. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft konsequent weitergehen: Davon kann uns niemand abbringen“, so Mikl-Leitner.
Forschung, Wissen und Kultur
Beim morgendlichen Besuch im Stift Klosterneuburg wurde zuvor des Landespatrons gedacht: „Der Heilige Leopold hat immer das Miteinander in den Mittelpunkt gestellt, er steht für eine Politik des Ausgleichs und des Friedens“, so die Landeschefin. Mit Propst Anton Höslinger und Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner ging es um die Bedeutung von Wissen und Forschung – etwa am ISTA Klosterneuburg – den gesellschaftlichen Dialog und den Erhalt des kulturellen Erbes. Und auch die Kinder standen heuer wieder im Fokus: „Unsere Kinder brauchen Neugier, Freude am Lernen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und natürlich Menschen, die an sie glauben.“
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