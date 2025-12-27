Im Sportpark rollt der Ball und rennt der Schmäh

Roter Jubel kurz vor der Sirene

Die rote Goalie-Legende fieberte dann wie alle in der Halle beim gefühlten sportlichen Höhepunkt, dem Grazer Derby in der Vorrunde, mit. Das Jahr für Jahr immer umkämpfter wird. „Sicher geht‘s vor allen Dingen um die gute Sache“, so Mario Haas, „aber die meisten am Parkett sind auch Ex-Profis. Da will jeder gewinnen!“ Im ersten Duell Rot gegen Schwarz ging‘s zumindest am Parkett „brüderlich fair“ aus: 3:3 hieß es am Ende. 20 Sekunden vor der Sirene traf GAK-Legende Lienhart zum Ausgleich.