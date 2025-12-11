Gleich sieben Ländle-Speedgirls in St. Moritz

„Ma schwätzt Vorarlbergerisch z‘St. Moritz“ war das Motto der beiden Abfahrtstrainingstage im Schweizer Nobelskiort! Denn gleich sieben der insgesamt 16 ÖSV-Starterinnen kamen aus dem Ländle. Doch nicht alle sieben, werden auch am Wochenende beim Weltcup zum Einsatz kommen. Die „Krone“ weiß, wer fahren wird und wer erst nächste Woche im Schweizer Nobelskiort zum Einsatz kommt.