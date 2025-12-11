Gleich sieben Ländle-Speedgirls in St. Moritz

„Ma schwätzt Vorarlbergerisch z‘St. Moritz“ war das Motto der beiden Abfahrtstrainingstage im Schweizer Nobelskiort! Denn gleich sieben der insgesamt 16 ÖSV-Starterinnen kamen aus dem Ländle. Doch nicht alle sieben, werden auch am Wochenende beim Weltcup zum Einsatz kommen. Die „Krone“ weiß, wer fahren wird und wer erst nächste Woche im Schweizer Nobelskiort zum Einsatz kommt.
Ein nicht alltägliches Bild bot sich am Dienstag und Mittwoch beim Damen-Weltcup in St. Moritz. Mit Ariane Rädler, Magdalena Egger, Victoria Olivier, Emily Schöpf, Leonie Zegg, Nina Ortlieb und Vanessa Nußbaumer waren gleich sieben VSV-Speedladys im Training dabei.
Zegg und Nußbaumer im Europacup
In den beiden Abfahrten und dem Super-G am Wochenende werden aber nur Rädler, Egger, Schöpf, Ortlieb und Olivier zu Einsätzen kommen. Nußbaumer und Zegg konnten die Trainingsläufe dazu nutzen, um sich für die beiden in der kommenden Woche anstehenden Europacup-Abfahrten zu nutzen.
