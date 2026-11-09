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„Mein Graz“: Deine Stadt immer in der Tasche

Steiermark
09.11.2026 00:01
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Auf einen Klick. Weniger suchen, Relevantes schneller finden mit der neuen „Mein Graz“-App.
Auf einen Klick. Weniger suchen, Relevantes schneller finden mit der neuen „Mein Graz“-App.(Bild: Lex Karelly)
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Von Promotion Team

Ob Spielplatzsuche, Sportplatzbuchung, Elternberatung oder Förderungen: Die „Mein Graz“-App bündelt Services, Informationen und Angebote der Stadt Graz an einem Ort. Ohne Registrierung und trotzdem persönlich.

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Für Grazer:innen bedeutet der Alltag oft Suche: Wo ist der nächste Spielplatz? Wie bekomme ich einen neuen Reisepass? Wo kann ich einen Tennisplatz buchen? Ab jetzt gibt es Antworten auf diese und viele weitere Fragen in der „Mein Graz“-App.

Im Alltag integriert
Mit der neuen App werden alle aktuellen Neuigkeiten, Veranstaltungen, Services und praktische Informationen der Stadt Graz an einem Ort gebündelt. So finden Bürger:innen schnell und unkompliziert, was zu ihnen und ihrem Leben in Graz passt. Die App soll aber nicht nur informieren, sondern auch den Zugang zu städtischen Angeboten erleichtern und Wege verkürzen.

Quo Vadis? Von der Hundewiese über die Stadtbibliotheken bis zu den Bauernmärkten: Mit „Mein ...
Quo Vadis? Von der Hundewiese über die Stadtbibliotheken bis zu den Bauernmärkten: Mit „Mein Graz“ kann man die Stadt (neu) entdecken.(Bild: Lex Karelly)

Vielfältiger Nutzen
Nach dem Download können Nutzer:innen aus verschiedenen Interessenbereichen wählen und erhalten darauf abgestimmte Inhalte direkt auf die Startseite. Ob Familien, Senior:innen, Umwelt, Gesundheit, Sport oder Wirtschaft: Die App liefert Informationen und Angebote, die im persönlichen Alltag besonders relevant sind. Das Beste daran: Registrierung ist dafür keine notwendig. Auf Wunsch informieren Push-Nachrichten außerdem über aktuelle Entwicklungen oder wichtige Hinweise.

Eine praktische Kartenfunktion erleichtert zudem die Orientierung in der Stadt. Von Spielplätzen, Märkten und Apotheken bis zu Hundewiesen, öffentlichen WCs oder Parkzonen können zahlreiche Orte schnell gefunden und bei freigegebenem Standort direkt angesteuert werden. Besonders praktisch für alle Sport-Fans: Bezirkssportplätze lassen sich direkt über die App kostenfrei buchen. Freie Termine für Tennis- oder Beachvolleyballplätze sind schnell ersichtlich und können mit wenigen Klicks reserviert werden.

Nah an den Bürger:innen
Hinter der „Mein Graz“-App steckt ein Projektteam der Stadt Graz, der ITG Informationstechnik Graz GmbH und von externen Partnern. Rund zwei Jahre sind in das Projekt geflossen. Ziel war es, Informationen und Dienstleistungen der Stadt noch einfacher zugänglich zu machen und sie dort bereitzustellen, wo sie im Alltag gebraucht werden: direkt auf dem Smartphone. Übersichtlichkeit, Nutzungsfreundlichkeit und eine individuelle Nutzung lagen dabei im Fokus.

Passgenau. Insgesamt zwölf Interessengebiete mit zahlreichen Unterkategorien stehen zur Auswahl ...
Passgenau. Insgesamt zwölf Interessengebiete mit zahlreichen Unterkategorien stehen zur Auswahl bereit. So individualisiert sich die App je nach Nutzer:in.(Bild: Lex Karelly)

„Mein Graz“ wird laufend weiterentwickelt und Schritt für Schritt um neue Funktionen, Inhalte und Services erweitert. Wer Ideen, Wünsche oder Anregungen hat, ist eingeladen, diese einzubringen und die Weiterentwicklung der App aktiv mitzugestalten. So wächst „Mein Graz“ zu einem digitalen Begleiter für den Alltag in der Stadt, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Grazer:innen.

„MEIN GRAZ“ APP

  • Wichtige Orte finden: Die Kartenansicht zeigt Apotheken, Spielplätze, Märkte und weitere Einrichtungen. Bei freigegebenem Standort werden relevante Orte in der Umgebung angezeigt. Auch eine Navigation ist möglich.
  • Sportplätze buchen: Bezirkssportplätze können direkt in der App reserviert werden. Nutzer:innen sehen freie Termine für Tennis- und Beachvolleyballplätze sowie den Hartplatz in Reininghaus und können verfügbare Plätze einfach buchen.
  • Alle Services: Alle Produkte, Dienstleistungen und Services der Stadt Graz übersichtlich und kompakt an einem Ort: vom Reisepass über den Meldezettel bis zur Geburtsurkunde. So findet man schnell und ohne langes Suchen, was man braucht.
  • Push-Nachrichten: Aktuelle Meldungen und wichtige Hinweise können nach Zustimmung direkt aufs Handy gesendet werden. Grazer:innen wählen selbst, welche Themen sie interessieren, und erhalten darauf abgestimmte Informationen rechtzeitig.
  • Termine: Ob Beratungsangebote für Familien, klimarelevante Events, Formate für WirtschaXstreibende oder Veranstaltungen rund um das Thema Inklusion: In der App findet man alle Termine der Stadt Graz auf einen Blick.

Weitere Information zur App finden Sie HIER. Feedback bitte an: meingraz@stadt.graz.at

(Bild: Stadt Graz)

Eine entgeltliche Kooperation mit der Stadt Graz.

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