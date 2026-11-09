„Mein Graz“: Deine Stadt immer in der Tasche

Ob Spielplatzsuche, Sportplatzbuchung, Elternberatung oder Förderungen: Die „Mein Graz“-App bündelt Services, Informationen und Angebote der Stadt Graz an einem Ort. Ohne Registrierung und trotzdem persönlich.
Für Grazer:innen bedeutet der Alltag oft Suche: Wo ist der nächste Spielplatz? Wie bekomme ich einen neuen Reisepass? Wo kann ich einen Tennisplatz buchen? Ab jetzt gibt es Antworten auf diese und viele weitere Fragen in der „Mein Graz“-App.
Im Alltag integriert
Mit der neuen App werden alle aktuellen Neuigkeiten, Veranstaltungen, Services und praktische Informationen der Stadt Graz an einem Ort gebündelt. So finden Bürger:innen schnell und unkompliziert, was zu ihnen und ihrem Leben in Graz passt. Die App soll aber nicht nur informieren, sondern auch den Zugang zu städtischen Angeboten erleichtern und Wege verkürzen.
Vielfältiger Nutzen
Nach dem Download können Nutzer:innen aus verschiedenen Interessenbereichen wählen und erhalten darauf abgestimmte Inhalte direkt auf die Startseite. Ob Familien, Senior:innen, Umwelt, Gesundheit, Sport oder Wirtschaft: Die App liefert Informationen und Angebote, die im persönlichen Alltag besonders relevant sind. Das Beste daran: Registrierung ist dafür keine notwendig. Auf Wunsch informieren Push-Nachrichten außerdem über aktuelle Entwicklungen oder wichtige Hinweise.
Eine praktische Kartenfunktion erleichtert zudem die Orientierung in der Stadt. Von Spielplätzen, Märkten und Apotheken bis zu Hundewiesen, öffentlichen WCs oder Parkzonen können zahlreiche Orte schnell gefunden und bei freigegebenem Standort direkt angesteuert werden. Besonders praktisch für alle Sport-Fans: Bezirkssportplätze lassen sich direkt über die App kostenfrei buchen. Freie Termine für Tennis- oder Beachvolleyballplätze sind schnell ersichtlich und können mit wenigen Klicks reserviert werden.
Nah an den Bürger:innen
Hinter der „Mein Graz“-App steckt ein Projektteam der Stadt Graz, der ITG Informationstechnik Graz GmbH und von externen Partnern. Rund zwei Jahre sind in das Projekt geflossen. Ziel war es, Informationen und Dienstleistungen der Stadt noch einfacher zugänglich zu machen und sie dort bereitzustellen, wo sie im Alltag gebraucht werden: direkt auf dem Smartphone. Übersichtlichkeit, Nutzungsfreundlichkeit und eine individuelle Nutzung lagen dabei im Fokus.
„Mein Graz“ wird laufend weiterentwickelt und Schritt für Schritt um neue Funktionen, Inhalte und Services erweitert. Wer Ideen, Wünsche oder Anregungen hat, ist eingeladen, diese einzubringen und die Weiterentwicklung der App aktiv mitzugestalten. So wächst „Mein Graz“ zu einem digitalen Begleiter für den Alltag in der Stadt, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Grazer:innen.
Weitere Information zur App finden Sie HIER. Feedback bitte an: meingraz@stadt.graz.at
Eine entgeltliche Kooperation mit der Stadt Graz.