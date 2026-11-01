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A Big Match for LASK

Exciting Matchups! ÖFB Cup Quarterfinals Drawn

Nachrichten
01.11.2026 20:05
Who will win the Cup this season?
Who will win the Cup this season?(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

The quarterfinal matchups for the ÖFB Cup were drawn on Sunday. Local soccer fans can look forward to some exciting matchups! First and foremost is the match between LASK and Red Bull Salzburg. 

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Here are the quarterfinal matchups:

  • SK Rapid – SCR Altach
  • TSV Hartberg vs. Austria Lustenau
  • LASK vs. Red Bull Salzburg
  • WSG Tirol vs. FC Hertha Wels

Pure excitement in the ÖFB Cup quarterfinals! After LASK scraped by in Wednesday’s Upper Austrian derby against Ried (5–4 in extra time), the next blockbuster match awaits them on their path to defending the title. 

Didi Kühbauer and his Linz squad are in for a cup showdown.
Didi Kühbauer and his Linz squad are in for a cup showdown.(Bild: GEPA)

Coach Didi Kühbauer’s team will host Red Bull Salzburg—a side in top form that has legitimate hopes of winning the title. 

Home Game for Rapid
Meanwhile, Rapid can look forward to a home game. Although they currently sit atop the league standings, they’ve been warned about their quarterfinal opponent. After all, it’s no coincidence that Altach reached the Cup final against LASK last year.

As the only remaining second-division team, Hertha Wels will travel to face WSG Tirol, hoping to continue causing a stir. There will also be a showdown between Hartberg and Austria Lustenau. 

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