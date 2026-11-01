Went to the wrong house:
A Fatal Mistake Made While Heavily Intoxicated Now Has Consequences
Tired and apparently severely disoriented due to too much alcohol in his blood—a 33-year-old man made a fatal mistake. He mistakenly thought he was at home, but his search for a bed proved fruitless. And, to make matters worse, the car in which he then tried to sleep off his drunkenness wasn’t even his.
“I thought I was already home”—a 33-year-old heavy drinker in Weißkirchen an der Traun fell victim to a fatal mistake. He apparently thought he’d lost his keys when, shortly before 2 a.m. on the night before All Saints’ Day, he tried to climb into a house through a tilted window.
More than two per mille
The rightful occupant woke up and chased the drunk man away. The man then tried to spend the night in the car parked in front of the house—but it was locked. Eventually, police officers who had been alerted found him asleep in another, unlocked car. He had a blood alcohol level of 2.06 per mille. Charges filed!
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