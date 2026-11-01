Heist in Salzburg
Twelve Years After Bank Robbery, Handcuffs Click
Twelve years after an armed bank robbery in the city of Salzburg, one of the suspects is now behind bars: An Italian man (50) from the city of Foggia was arrested by Italian criminal investigators in Rimini. A European arrest warrant had been issued for him. The case stems from the robbery of the Spängler Bank—a heist yielding 300,000 euros.
The alleged bank robber is now being held in a prison in Ferrara. He will remain in custody there until he is handed over to Austrian authorities. A European arrest warrant had been issued for him on charges of aggravated robbery.
Through targeted investigations, the suspect was tracked down and apprehended in Rimini, a popular seaside resort. On May 22, 2014, he is alleged to have robbed the Spängler Bank in Salzburg with an accomplice.
“Lay down, lay down!”
Even back in 2014, it quickly became clear after the robbery that it had been meticulously planned. What happened? During the robbery at the Spänglerbank, the two perpetrators allegedly threatened the bank employees in Salzburg with a pistol and forced them to lie down on the floor. “Lay down, lay down!” one of them is said to have shouted. They made off with 310,000 euros, ran to Dreifaltigkeitsgasse, and fled on a black motorcycle. An arrest warrant had been outstanding for the suspects ever since.
Investigators had received a tip that the suspect might be in the province of Rimini. He was arrested at an address where he had presumably been staying for some time.
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