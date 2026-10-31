Bei Abbiegemanöver in überholenden Pkw gekracht

Seitliche Kollision beim Überholen

Zur selben Zeit lenkte eine 18-jährige deutsche Staatsangehörige ihren Pkw hinter dem Fahrzeug des 36-Jährigen in dieselbe Richtung und setzte zum Überholen an. Im Bereich der Einmündung des Wirtschaftsweges in die L14 kam es daraufhin zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.