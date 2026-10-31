Bei Abbiegemanöver in überholenden Pkw gekracht

Drei Verletzte forderte am Samstag ein Unfall auf der Leutascher Landesstraße. Ein Lenker wollte nach links in einen Wirtschaftsweg einfahren. Dabei wurde er von einem überholenden Fahrzeug erfasst.
Am Samstag gegen 15 ereignete sich auf der L14 im Gemeindegebiet von Leutasch Ortsteil Lochlehn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei waren zwei Fahrzeuge mit insgesamt drei Insassen beteiligt.
Ein 36-jähriger österreichischer Staatsangehöriger lenkte seinen Pkw von Leutasch kommend in Richtung Norden. Als Beifahrerin befand sich seine 27-jährige Freundin im Fahrzeug. Nach Angaben des Lenkers beabsichtigte er, nach der Ortschaft Lochlehn umzukehren. Dazu wollte er von der Landesstraße nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen.
Seitliche Kollision beim Überholen
Zur selben Zeit lenkte eine 18-jährige deutsche Staatsangehörige ihren Pkw hinter dem Fahrzeug des 36-Jährigen in dieselbe Richtung und setzte zum Überholen an. Im Bereich der Einmündung des Wirtschaftsweges in die L14 kam es daraufhin zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.
Bei dem Unfall erlitten der 36-Jährige, seine 27-jährige Beifahrerin sowie die 18-jährige Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades. Die beiden Frauen wurden mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Hall gebracht. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in dasselbe Krankenhaus eingeliefert.
Im Einsatz standen die Rettung, ein Notarzt, ein Notarzthubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren Unterleutasch und Oberleutasch mit zwei Fahrzeugen und insgesamt 18 Einsatzkräften sowie die Polizei.
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