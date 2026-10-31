„Schauspieler“ brachte Frau um Zehntausende Euro

Die Polizei in Reutte ermittelt im Fall eines schweren Betrugs: Eine 61-Jährige hatte im Internet einen Mann kennengelernt, der sich als Schauspieler ausgab. Um den Kontakt weiter aufrechterhalten zu können, müsse sie Geld überweisen. Was die Frau auch fleißig tat.
Mehr als ein dreiviertel Jahr lang gab sich ein bis dato unbekannter Täter auf einer Internetplattform als Schauspieler aus. Im Laufe der Zeit erschlich er sich das Vertrauen einer 61-jährigen Österreicherin.
Im Zuge der Kommunikation forderte die unbekannte Täterschaft die Frau wiederholt zur Überweisung von Geldbeträgen auf. Dabei wurde ihr vorgespielt, dass die Zahlungen erforderlich seien, um den Kontakt weiterhin aufrechterhalten zu können.
Die Frau kam den Zahlungsaufforderungen nach und überwies in mehreren Tranchen insgesamt einen höheren fünfstelligen Eurobetrag an die unbekannte Täterschaft.
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