„Klage bringt den Tiroler Familien keinen Cent!“

Warum erst 2027?

Das EVU-Modell wurde im November 2025 mit einem Dringlichkeitsantrag der Liste Fritz im Landtag gefordert und von der FPÖ unterstützt. Am 31. August stellte Montagnolli das Konzept LH Anton Mattle persönlich vor. Eine inhaltliche Rückmeldung habe er bis heute nicht erhalten. Mattle kündigte einen Tiroler Alleingang zuletzt erst für 2027 an.