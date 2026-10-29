Die Stiftsgemeinde wird zur Faschings-Hochburg

Die Stiftsgemeinde St. Lambrecht wird zur neuen steirischen Hauptstadt der Narren. Das designierte Landesprinzenpaar ist schon bereit für das große „Narrenwecken“.
In Zeiten der globalen Krisen und brutalen Kriege tut es gut, herzhaft lachen zu können. In der Steiermark werden in einigen Regionen die Traditionen des Faschings noch hochgehalten. Hier fiebert man dem 11. November entgegen, wenn die närrische Jahreszeit beginnt.
Besonders groß ist die Vorfreude dieses Jahr rund um das 950 Jahre alte Stift in St. Lambrecht. Denn die Gemeinde im Bezirk Murau wird zur Landesnarrenhauptstadt der Steiermark. Von hier stammt auch das designierte Regentenpaar: Prinzessin Dagmar I. und Prinz Berny I.
Sie waren bereits einmal Prinzenpaar – und zwar bei der Faschingsgilde St. Blasen. In den kommenden Monaten wartet aber eine noch weitaus größere Aufgabe: „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Gilden und Garden eine besondere Faschingssaison zu erleben.“
Gilden aus dem ganzen Land zu Gast
Inthronisiert werden Dagmar und Berny beim großen Narrenwecken, das am Samstag, 14. November, rund um das Stift St. Lambrecht gefeiert wird. Faschingsgilden aus der ganzen Steiermark, aber auch befreundete Gilden aus Salzburg und Kärnten werden erwartet. Den Eröffnungstanz übernimmt die 27-köpfige Garde aus St. Blasen. Prior Pater Gerwig wird in der Stiftskirche eine Andacht zelebrieren, der Festzug führt dann zum Hauptplatz.
Eingeladen sind an diesem ausgelassenen Tag auch die Faschingsrennergruppen aus dem Bezirk Murau. Die Lambrechter Faschingsrenner werden beispielsweise ein traditionelles Kranzl vorführen. Die Murauer Faschingsrennen zählen zum immateriellen Unesco-Kulturerebe.
„Landauf, landab treibe ich Schabernack“
Übrigens: Es gibt auch einen Landeshofnarren namens Jürgen. Und dieser stammt, bereits seit dem Vorjahr, ebenso von der Gilde aus St. Blasen. „Ich möchte landauf, landab Faschingssitzungen besuchen und meinen Schabernack treiben“, gibt er die Marschrichtung vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.