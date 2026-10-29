Die Stiftsgemeinde wird zur Faschings-Hochburg

Gilden aus dem ganzen Land zu Gast

Inthronisiert werden Dagmar und Berny beim großen Narrenwecken, das am Samstag, 14. November, rund um das Stift St. Lambrecht gefeiert wird. Faschingsgilden aus der ganzen Steiermark, aber auch befreundete Gilden aus Salzburg und Kärnten werden erwartet. Den Eröffnungstanz übernimmt die 27-köpfige Garde aus St. Blasen. Prior Pater Gerwig wird in der Stiftskirche eine Andacht zelebrieren, der Festzug führt dann zum Hauptplatz.