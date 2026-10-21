Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

BW-Linz-Boss vor Hit

„Hätten Spiel lieber in Ried ausgetragen“

2. Liga
21.10.2026 22:00
In St. Pölten war der Blau-Weiß-Sektor mit 800 Fans voll, dass in Salzburg/Maxglan nun nur 156 ...
In St. Pölten war der Blau-Weiß-Sektor mit 800 Fans voll, dass in Salzburg/Maxglan nun nur 156 Gästefans rein dürfen, sorgt für Unmut.(Bild: Bernd Speta)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

16.125 Fans verfolgten zuletzt in der 2. Liga Wacker Innbruck – Salzburg. Zum Heimspiel der Austria gegen Tabellenführer Blau-Weiß können nun am Freitag aber nur 1566 Zuschauer, davon lediglich 156 Gäste-Fans – was bei diesen und den Verantwortlichen für Unmut sorgt. Doch eine angedachte Spielverlegung nach Ried scheiterte. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Exakt 16.125 Fans sahen zuletzt am Innsbrucker Tivoli Wackers 0:1 gegen Austria Salzburg. Am Freitag steigt in der 2. Liga der nächste Hit zweier Fan-starker Klubs. Doch bei Salzburg – BW Linz können nur 1566 dabei sein, mehr sind in Maxglan (auch aus Lärmschutzgründen) nicht zugelassen. Ein Zehntel davon – also nur 156 – hat im Gästesektor Platz, was beim Blau-Weiß-Anhang für Unmut sorgt! „Inakzeptabel“, so das „Stahlstadt Kollektiv“.

Peschek: „Hoffe Austria Salzburg erhält adäquate Infrastruktur“
„156 Gästefans sind im Profifußball außergewöhnlich wenig. Austria Salzburg ist eine Bereicherung. Ich hoffe, sie erhalten eine adäquate Infrastruktur“, sagt Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek, dem „im Sinne des Fußballs ein würdiger unc cooler Rahmen“ gefallen hätte.

Schöne Kulisse, aber klein: Das Stadion von Austria Salzburg in Maxglan.
Schöne Kulisse, aber klein: Das Stadion von Austria Salzburg in Maxglan.(Bild: Andreas Tröster)

Kein Sicherheitsgipfel! 
„Auch Austria Salzburg hatte einer Spielverlegung nach Ried wie auch die SV Ried bereits zugestimmt“, sagt der Linzer Sicherheitsverantwortliche Helmut Mitter, „aber es dürfte Druck von Behörden gegeben haben, dass Salzburg das Spiel nicht verlegt.“ So steigt das Duell Vierter – Erster in Maxglan. Mitter: „In St. Pölten hatten wir den Gästesektor mit 800 Blau-Weiß-Fans voll, in Amstetten waren knapp 1000 dabei, auch jetzt wären es so viele geworden. Wenn du den Sektor achtfach überbuchst und keine Alternativen hast, ist das schon einzigartig.“

Ronivaldo und Co. wollen in Salzburg die Tabellenführung verteidigen.
Ronivaldo und Co. wollen in Salzburg die Tabellenführung verteidigen.(Bild: GEPA)

Vidiwall behördlich verboten
Da behördlich untersagt wurde, dass Ticketlose per Vidiwall am Parkplatz schauen, ist nun fraglich, wie viele Anhänger trotzdem anreisen. Was Peschek am allermeisten stört: „Dass es keine Sicherheitsbesprechung gab!“ Mitter: „Das ist einfach fahrlässig. Wir haben zu Austria Salzburg einen guten Draht, aber bei den Salzburger Behörden stoßen alle Warnungen und Ideen auf taube Ohren, da gibt’s keine Kommunikation. Jetzt fahren wir halt hin und hoffen, dass es irgendwie vernünftig ausgeht.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
21.10.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
116.189 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
110.067 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
96.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1525 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1356 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
978 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr 2. Liga
BW-Linz-Boss vor Hit
„Hätten Spiel lieber in Ried ausgetragen“
Solidarität mit Linz
Austria Salzburgs Fans planen Boykott im Topspiel
Austria gegen BW Linz
Strenge Bier-Regel und ein leerer Auswärtsblock
„Krone oder Kasperl“
„Rapid in der vollen Hohen Warte ist überragend“
Austrias Luca Meisl
„Für solche Spiele wirst du Fußballprofi!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf