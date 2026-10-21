„Hätten Spiel lieber in Ried ausgetragen“

Kein Sicherheitsgipfel!

„Auch Austria Salzburg hatte einer Spielverlegung nach Ried wie auch die SV Ried bereits zugestimmt“, sagt der Linzer Sicherheitsverantwortliche Helmut Mitter, „aber es dürfte Druck von Behörden gegeben haben, dass Salzburg das Spiel nicht verlegt.“ So steigt das Duell Vierter – Erster in Maxglan. Mitter: „In St. Pölten hatten wir den Gästesektor mit 800 Blau-Weiß-Fans voll, in Amstetten waren knapp 1000 dabei, auch jetzt wären es so viele geworden. Wenn du den Sektor achtfach überbuchst und keine Alternativen hast, ist das schon einzigartig.“