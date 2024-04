„Eileen ist fast ein bisschen wie Thomas Müller“

Traum von der Premier League

Ganz besonders auch, was ihre Auftritte im Trikot des ÖFB-Teams angeht. „Man merkt, dass sie sich nun zu 100 Prozent auf den Fußball konzentrieren kann“, sagt der 56-Jährige. „Dennoch muss man gegen Deutschland erst mal zwei solche Tore machen, wie sie es getan hat.“ Für Summer ist klar, dass Campbell so auch ihren Marktwert und das Interesse an ihrer Person weiter steigert. „Sie schafft es bislang wirklich sehr gut, sich international ins Rampenlicht zu spielen und ihrem großen Traum Stück für Stück näherzukommen!“ Der wäre ein Engagement bei einem Klub in der englischen Premier League...