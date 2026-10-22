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ÖAMTC: Jetzt bis zu 3 Monate gratis sichern!

Tirol
22.10.2026 00:01
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Mehr als nur Pannenhilfe: Der ÖAMTC bietet seinen Mitgliedern Sicherheit, umfassenden Service ...
Mehr als nur Pannenhilfe: Der ÖAMTC bietet seinen Mitgliedern Sicherheit, umfassenden Service und zahlreiche Vorteile – im Alltag und auf Reisen.(Bild: ÖAMTC)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der ÖAMTC ist weit mehr als ein Pannenhelfer. Als verlässlicher Mobilitätspartner begleitet er seine Mitglieder mit umfassenden Serviceleistungen, kompetenter Beratung und attraktiven Vorteilen im Alltag sowie auf Reisen.

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Bleibt das Fahrzeug liegen, sind die Gelben Engel rund um die Uhr zur Stelle. Ob Pkw, Motorrad oder anderes Fahrzeug bis 3,5 Tonnen: In mehr als 80 Prozent aller Pannenfälle kann direkt vor Ort geholfen werden. So kommen Mitglieder rasch wieder ans Ziel.

Mobilität auch nach einer Panne
Kann die Fahrt mit dem eigenen Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall nicht fortgesetzt werden, sorgt der ÖAMTC dafür, dass Mitglieder mobil bleiben. Österreichweit stehen rund 400 Clubmobile bereit, die – je nach Verfügbarkeit – für 4 Tage kostenlos genutzt werden können.

Kompetente Rechtsberatung inklusive
Auch in rechtlichen Fragen rund um Auto, Verkehr und Reisen profitieren Mitglieder von der kostenlosen Rechtsberatung des Clubs. In dringenden Fällen stehen die Club-Juristinnen und -Juristen auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zur Verfügung.

Kostenlose Rechtsberatung zu Auto, Verkehr und Reisen für Clubmitglieder.
Kostenlose Rechtsberatung zu Auto, Verkehr und Reisen für Clubmitglieder.(Bild: ÖAMTC)

Technik und Versicherung aus einer Hand

  • Technik: Besonders gefragt sind unabhängige Fahrzeugchecks und die §57a-Überprüfung mit moderner Diagnosetechnik.
  • Versicherung: Der Club bietet seinen Mitgliedern ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Versicherungslösungen – von Reise- und Fahrzeugversicherungen bis hin zu Personenversicherungen.

Entspannt in den Urlaub starten
Mit der App „Meine Reise“ und kostenlosen Reiseinfo-Sets unterstützt der ÖAMTC seine Mitglieder bereits bei der Urlaubsplanung. Wertvolle Informationen und persönliche Beratung sorgen für eine entspannte Reisevorbereitung.

Sichern Sie sich zahlreiche Ermäßigungen bei Vorteilspartnern in Österreich und weltweit.
Sichern Sie sich zahlreiche Ermäßigungen bei Vorteilspartnern in Österreich und weltweit.(Bild: ÖAMTC)

Sparen mit der Clubkarte
Die ÖAMTC Clubkarte eröffnet Zugang zu zahlreichen Vergünstigungen bei Partnerbetrieben im In- und Ausland. Ob Restaurant, Hotel oder Freizeitangebot: Mitglieder profitieren von attraktiven Rabatten und sparen bei vielen Gelegenheiten.

Das Plus an Sicherheit: Mitgliedschaft und Schutzbrief
Für nur € 175,80 pro Jahr erhalten Mitglieder die Auto-Mitgliedschaft inklusive Schutzbrief und damit ein starkes Sicherheitspaket. Ob in Österreich oder im Ausland: Hilfe ist oft nur einen Anruf entfernt.

Falls es doch passiert ist: Ein Schaden am Fahrzeug, eine Erkrankung, ein Unfall. Das Team der ...
Falls es doch passiert ist: Ein Schaden am Fahrzeug, eine Erkrankung, ein Unfall. Das Team der ÖAMTC Schutzbrief-Nothilfe ist rund um die Uhr für Sie da.(Bild: ÖAMTC)

Jetzt beitreten und profitieren!

Wer sich jetzt für eine Mitgliedschaft entscheidet, profitiert bereits bis Ende 2027 von den Leistungen und Vorteilen des ÖAMTC. Mehr Sicherheit, Mobilität und Sorgenfreiheit für das ganze Jahr. 

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