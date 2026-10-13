Bereits in Las Vegas droht Russell nächste Strafe

„Haben jetzt die Auswahl“

Mittlerweile wäre die neue Antriebseinheit fertig, wann Russell darauf zugreift – und im selben Atemzug eine Strafe akzeptiert – liegt nun in seiner Hand. „Wir haben jetzt die Auswahl und können es nehmen, wenn wir wollen. Wir werden einen Kurs wählen, auf dem es leichter ist zu überholen. Wir schauen vielleicht auf Vegas, aber es wird definitiv irgendwann kommen“, kündigte der 28-Jährige an.