ÖSV ist drauf und dran: „Skihalle ist die Zukunft“

Training für die schnellen Disziplinen wie Abfahrt und Super-G ist hingegen nicht möglich. Und auch für die Techniker werden die Südamerika-Reisen in der Sommer-Vorbereitung unumgänglich bleiben, weil schlichtweg Winterschnee in der Halle fehlt. „Du wirst in der Materialabstimmung für die Rennen in der Halle null weiterbringen“, sagte Feller. Ungeachtet dessen findet Marco Schwarz das Hallenthema überlegenswert. „Ich kenne viele Slalomfahrer und Teams, die sich fast nur in der Skihalle vorbereiten. Es ist schon möglich. Aber wir brauchen nicht über das Gefühl reden, ob man auf dem Berg oben steht oder in einer Skihalle.“