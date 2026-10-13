Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ernsthaftes Thema

ÖSV ist drauf und dran: „Skihalle ist die Zukunft“

Ski Alpin
13.10.2026 06:11
ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober
ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Skiverband meint es mit dem Wunsch nach einer heimischen Skihalle ernst. „Wir richten in den nächsten Wochen eine Arbeitsgruppe ‘Skihalle‘ ein. Es haben sich in Österreich schon mehrere Menschen mit dem Thema beschäftigt, die holen wir jetzt zusammen“, kündigte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober an. Rekordsommer und Gletscherschmelze haben den ÖSV über die Grenze schauen und auch wieder reisen lassen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Unser Nachwuchs aus Leistungsschulen verbringt in den Sommermonaten zwischen 20 und 30 Tage in der Skihalle“, erklärte Stadlober. „Die fahren nach Litauen, nach Hamburg-Wittenburg, in die Niederlande – Polen baut jetzt zwei Skihallen!“ Auch Marcel Hirscher arbeitete zuletzt in Skihallen in den Niederlanden und Deutschland am Comeback. Und Manuel Feller überlegt nach dem verpassten Südamerika-Trainingscamp ebenfalls, seine Schwünge dieser Tage bei Laborbedingungen und Dach zu ziehen.

Stadlober spricht von positiven Rückmeldungen
Für Stadlober steht fest, dass die selbst ernannte Skination Nummer eins über kurz oder lang eine solche Infrastruktur haben muss. Einerseits, damit Kinder aus Ballungsregionen trotz der Klimakrise möglichst früh mit Schnee in Berührung kommen. Andererseits, damit der Spitzensport an der Technik feilen kann. „Skihalle ist die Zukunft“, sagt die 63-Jährige mit dem Brustton der Überzeugung.

Die Skihalle Neuss bei Düsseldorf
Die Skihalle Neuss bei Düsseldorf(Bild: Alpenpark Neuss)

  Sie sieht die Zeit dafür auch reif. „Vor zehn Jahren hätte es nur ‘Energiefresser‘ und ‘Für was brauchen wir das?‘ geheißen. Aber das hat sich gewandelt.“ Seit die Verbandschefin das Thema öffentlich wirksam im ORF platziert hat, habe sie nur eine einzige, sehr negative E-Mail erhalten. „Ansonsten bin ich überrascht, dass es viele überlegenswert finden.“ Auch deshalb will sich Stadlober nun mit relevanten Stakeholdern wie Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP), Wirtschaftskammer-Präsidentin Martha Schultz und mit der Thematik vertrauten Experten wie Martin Dolezal an einen Tisch setzen.

ÖSV will groß denken
Ein Konzept gibt es noch nicht. Bewusstseinsschaffung ist angesagt. „Wir sind jetzt in einem Stadium, wo man ein bisschen sensibilisieren kann, damit sich die breite Masse mit dem Gedanken anfreunden kann“, erklärte Jan Überall, der neue ÖSV-Generalsekretär. Der Tiroler, groß geworden im Kitzbüheler Skiklub, weiß, dass von einem solchen Projekt auch der Breitensport profitieren müsste. „Eine Skihalle ausschließlich für den Rennsport wird sich nicht spielen. Das muss groß gedacht werden. Da sind Überlegungen da. Es wäre eine gute Geschichte.“ Immer wieder wird Wien als möglicher Standort genannt.

Jan Überall
Jan Überall(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)

Für ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher wäre ein solches Ding nicht weniger als „ein Gamechanger“, weil man dem Wintersport das ganze Jahr über erlebbar machen könne. „Da sehe ich schon Potenzial in einer Skihalle. Dass man einfach Breite schafft, dass man Skisport wieder lebt. Dass Skisport diese Wertigkeit weiterhin hat, die er bis jetzt gehabt hat in Österreich.“

  Die Ski-Firmen und -Industrie würden sich den Plänen wohl nicht verwehren. „Ich könnte mir vorstellen, dass es Sachen gibt, die ökologisch verwerflicher sind als eine Skihalle – wenn man es geschickt anstellt“, sagte Atomic-Rennchef Christian Höflehner. Der Salzburger Skihersteller hat sich dem Klimaschutz ganz offiziell verschrieben. Höflehner sieht keinen Widerspruch: „Wir wollen, dass der Skisport in der Natur uns möglichst lange erhalten bleibt. Zu unserem Geschäft gehört aber auch, dass man junge Leute zum Skifahren bringt. Der Erstkontakt zum Schnee wird immer schwieriger.“

Feller kennt die Vor- und Nachteile
Die Top-Asse indes sind bei diesem Thema durchaus zwiegespalten. Julia Scheib verbat sich nach längerem Überlegen einen Kommentar, während Feller etwa gleich mehrere Vorteile herausstrich: „Du hast fast Laborbedingungen, einen kurzen Umlauf, kannst materialmäßig ganz anders reagieren. Du hast kurze Wege.“ In der Halle sei das Training sehr minimiert auf den Sport an sich, so Feller. „Im Vergleich zu Gletschertraining in Zermatt, wo ich um halb fünf Uhr aufstehen und sechs Paar Ski über drei Lifte auf dreieinhalbtausend Meter raufschleppen muss, ist es eine ganz andere Belastung. Ich kann in einem Yoga-Raum meine Mobilisationssachen machen, 50 Meter rübergehen und Abläufe trainieren.“

Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: sportkrone.at)

Training für die schnellen Disziplinen wie Abfahrt und Super-G ist hingegen nicht möglich. Und auch für die Techniker werden die Südamerika-Reisen in der Sommer-Vorbereitung unumgänglich bleiben, weil schlichtweg Winterschnee in der Halle fehlt. „Du wirst in der Materialabstimmung für die Rennen in der Halle null weiterbringen“, sagte Feller. Ungeachtet dessen findet Marco Schwarz das Hallenthema überlegenswert. „Ich kenne viele Slalomfahrer und Teams, die sich fast nur in der Skihalle vorbereiten. Es ist schon möglich. Aber wir brauchen nicht über das Gefühl reden, ob man auf dem Berg oben steht oder in einer Skihalle.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
13.10.2026 06:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
119.714 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
81.504 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
81.399 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2277 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
2001 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Innenpolitik
Aus für Paketsteuer? Jetzt spricht Kanzler Stocker
1375 mal kommentiert
Obwohl alle drei Koalitionsparteien dafür stimmten, ist die neue Paketsteuer regierungsintern ...
Mehr Ski Alpin
Ernsthaftes Thema
ÖSV ist drauf und dran: „Skihalle ist die Zukunft“
„Glücklich und stolz“
Red Bull schnappt sich große Ski-Nachwuchshoffnung
Rennen in Gefahr?
„Nichts ist fertig!“ Alarmstimmung im Ski-Zirkus
„Krone oder Kasperl“
„Der Abgang ist das Schlechteste für den Skisport“
Sport Tv Logo
Rekordsiegerin
Keine dominierte in Sölden so wie diese ÖSV-Dame

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf