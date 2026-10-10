Semlic: „Gegentore viel zu einfach hergegeben“

Mario Despotovic (Ried-Coach):

„Wir haben ein offenes Spiel gewollt, und ich glaube, in der ersten Halbzeit ist uns das gelungen. Ja, die hatten auch ein paar sehr gute, gefährliche Konter, muss man auch sagen. Nachdem wir den Elfmeter bekommen haben, kippte das Spiel ein bisschen auf unsere Seite. Alles in allem war es ein sehr anständiges Spiel und hat Spaß gemacht. Die letzten drei Spiele haben wir jetzt sieben Punkte geholt, in den ersten acht Spielen haben wir jedes Spiel getroffen. Das macht natürlich Mut und auch Freude. Ich glaube, die Mannschaft hat mehr und mehr zusammengefunden.“