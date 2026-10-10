Semlic: „Gegentore viel zu einfach hergegeben“

Die SV Ried hat bei der WSG Tirol mit einem 2:1 den ersten Auswärtssieg gefeiert. Was die Trainer nach dem Spiel zu sagen hatten, lesen Sie hier ...
Philipp Semlic (WSG-Trainer):
„Natürlich stellst du es dir anders vor, wenn du relativ früh in einer guten Phase in Führung gehst. Aber man muss dann trotzdem sagen, dass wir unsere beiden Gegentore, die wir heute gefangen haben, viel zu einfach hergegeben haben. Die SV Ried ist mit wenig Aufwand zu viel Ertrag gekommen, und wir haben im Umkehrschluss mit viel Aufwand wenig Ertrag da rausgeholt. Deswegen muss man sagen, dass die effizientere Mannschaft drei Punkte geholt hat, was aber definitiv eine komplett unnötige Niederlage aus unserer Sicht war.“
Mario Despotovic (Ried-Coach):
„Wir haben ein offenes Spiel gewollt, und ich glaube, in der ersten Halbzeit ist uns das gelungen. Ja, die hatten auch ein paar sehr gute, gefährliche Konter, muss man auch sagen. Nachdem wir den Elfmeter bekommen haben, kippte das Spiel ein bisschen auf unsere Seite. Alles in allem war es ein sehr anständiges Spiel und hat Spaß gemacht. Die letzten drei Spiele haben wir jetzt sieben Punkte geholt, in den ersten acht Spielen haben wir jedes Spiel getroffen. Das macht natürlich Mut und auch Freude. Ich glaube, die Mannschaft hat mehr und mehr zusammengefunden.“
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