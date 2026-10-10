Sekundenschlaf am Steuer: Gefährlicher Blindflug!

Müdigkeit: Drohen sogar Strafen?

Was sieht das Gesetz in solchen Fällen vor? Müdigkeit sei nur schwer objektiv messbar. „Müde am Steuer zu sitzen, kostet Fahrerinnen und Fahrer in der Regel nicht den Führerschein“, so der ÖAMTC. Aber, so die Experten weiter, „laut StVO gibt es den Paragraf 58, der besagt, dass der oder die betroffene Autofahrer bzw. Autofahrerin jederzeit in einer solchen geistigen und körperlichen Verfassung sein muss, dass ein Fahrzeug sicher beherrscht und gelenkt werden kann. Ist das bei einer Routinekontrolle der Polizei nicht der Fall, droht eine Verwaltungsstrafe bis zu 726 Euro.“