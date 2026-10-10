Polcanova greift nach EM-Coup für die Ewigkeit

Bereits als Kind träumte Tischtennisspielerin Sofia Polcanova von EM-Teilnahmen, mittlerweile ist sie nach ihren Titeln 2022 in München und 2024 in Linz zweimalige Einzel-Europameisterin. Nächste Woche könnte sie in Ljubljana Einzigartiges schaffen – mit dem ersten Titel-Hattrick der Geschichte.
Viele lassen sich etwas vom Italiener kommen, Sofia Polcanova ließ sich einen Italiener kommen. Sie legte im heimischen Linz eine harte Trainingswoche mit einem Nachwuchsass dieser Nation ein, um sich den letzten Feinschliff für ihr historisches Vorhaben zu holen. Bei der EM in Ljubljana könnte Sonia in der kommenden Woche nämlich zur ersten Tischtennis-Spielerin der Geschichte werden, die drei Einzel-Titel in Folge holt.
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