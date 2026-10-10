Polcanova greift nach EM-Coup für die Ewigkeit

Viele lassen sich etwas vom Italiener kommen, Sofia Polcanova ließ sich einen Italiener kommen. Sie legte im heimischen Linz eine harte Trainingswoche mit einem Nachwuchsass dieser Nation ein, um sich den letzten Feinschliff für ihr historisches Vorhaben zu holen. Bei der EM in Ljubljana könnte Sonia in der kommenden Woche nämlich zur ersten Tischtennis-Spielerin der Geschichte werden, die drei Einzel-Titel in Folge holt.