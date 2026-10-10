Auch Auer-Crash spielte Preining in die Karten

Thomas Preining holte nach einer schwierigen Saisonphase, in der er sogar über die Aufgabe gesprochen hatte, Punkt für Punkt auf und kann sich bereits am Samstag erneut zum DTM-Champ krönen. Sein härtester Rivale hat seit einem Unfall mit seinem Markenkollegen eine Pechsträhne.
Sogar mit dem Aufhören hatte er Anfang Juli in einer Brandrede noch gedroht – knapp drei Monate später könnte aber am Hockenheimring schon am Samstag das eintreten, woran nach der ersten DTM-Saisonphase die kühnsten Optimisten nicht mehr glaubten: Thomas Preining kann im Manthey-Porsche nach 2023 erneut Champ der renommierten Tourenwagen-Meisterschaft werden.
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