Auch Auer-Crash spielte Preining in die Karten

Sogar mit dem Aufhören hatte er Anfang Juli in einer Brandrede noch gedroht – knapp drei Monate später könnte aber am Hockenheimring schon am Samstag das eintreten, woran nach der ersten DTM-Saisonphase die kühnsten Optimisten nicht mehr glaubten: Thomas Preining kann im Manthey-Porsche nach 2023 erneut Champ der renommierten Tourenwagen-Meisterschaft werden.