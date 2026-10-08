Draisaitl führt Edmonton in NHL zu nächstem Sieg

Alle fünf Treffer erzielten die Gäste im zweiten Drittel, Evan Bouchard erzielte jeweils nach Assists von Draisaitl einen Doppelpack. Edmonton hat in jedem der bisher vier Saisonspiele zumindest drei Tore erzielt, im Schnitt kommen die Oilers auf 5,5 Treffer pro Partie.