ÖSV-Athletin wurde in Chile zur Selbstversorgerin

Ski-Speedspezialistin Nadine Fest hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen. Das Trainingscamp in Chile gab ihr ein gutes Gefühl. Dort waren die Weltcup-Athleten auf 2800 Metern abgeschottet.
Der Rücken bereitete ÖSV-Speedspezialistin Nadine Fest gegen Ende der letzten Saison Sorgen. „Ich habe schon vor längerer Zeit einen Gleitwirbel diagnostiziert bekommen. Dann kamen noch Kleinigkeiten mit der Bandscheibe hinzu“, erzählt die Arriacherin. „Daher bin ich im Sommer gar nicht direkt ins Kondi-Training übergegangen. Stattdessen habe ich einen Aufbau gemacht, damit ich es in den Griff bekomme!“
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