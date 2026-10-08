ÖSV-Athletin wurde in Chile zur Selbstversorgerin

Der Rücken bereitete ÖSV-Speedspezialistin Nadine Fest gegen Ende der letzten Saison Sorgen. „Ich habe schon vor längerer Zeit einen Gleitwirbel diagnostiziert bekommen. Dann kamen noch Kleinigkeiten mit der Bandscheibe hinzu“, erzählt die Arriacherin. „Daher bin ich im Sommer gar nicht direkt ins Kondi-Training übergegangen. Stattdessen habe ich einen Aufbau gemacht, damit ich es in den Griff bekomme!“