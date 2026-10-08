KAC-Ass: „Gegessen und trainiert wie ein Irrer!“

Nach dem fixen Aus in der Champions Hockey League zählt für den KAC die Liga – am Freitag soll nach drei Pleiten (inklusive CHL sind es vier) in Folge der Turnaround her. Da will Verteidiger Thimo Nickl wieder sein neues Kampfgewicht einsetzen, im Sommer hat er zugelegt. Goalie Patrick Müller hat nach seinem Debüt Lust auf mehr bekommen.
Nach dem ersten Drittel befürchteten beim Stand von 0:4 viele der 1716 Zuschauer eine böse KAC-Klatsche in der Champions Hockey League gegen Finnlands Vizemeister KooKoo. Doch die Rotjacken steigerten sich mit einer blutjungen Truppe und mussten sich nur mit 3:5 geschlagen geben. Auf der Ehrenrunde gab’s von den Fans Applaus – obwohl die Klagenfurter vor dem Abschlussmatch nächsten Mittwoch in Berlin ausgeschieden sind. „Wir haben im zweiten und dritten Drittel eine super Antwort gehabt. Toll, wie sich die Jungen präsentiert haben. Am Ende hat nicht viel gefehlt“, betont Verteidiger Thimo Nickl.
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